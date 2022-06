Petit Faucheux ON AIR – Csaba Palotaï & Steve Argüelles « Cabane Perchée » – Dimanche 5 mai 2022 – 21h30

Un concert dans le cadre des Offbeat Nights

Le Petit faucheux est à l’initiative, aux côtés du Périscope à Lyon et du Budapest Music Center, du projet Offbeat qui invite les salles de concerts, clubs et café-concerts en Europe qui agitent les scènes artistiques européennes. En mai 2022, une série de concerts à Tours, Lyon et Budapest ont célébré la richesse artistique de nos scènes européennes en conviant des artistes proches des lieux Offbeat.

Cabane Perchée est un duo entièrement acoustique. Pour aborder cette matière musicale, Csaba Palotaï et Steve Argüelles ont fait des essais à l’aide d’instruments à portée de main afin d’ouvrir la possibilité de construire un objet musical vivant, à leur propre échelle, l’échelle humaine.

« La cabane » est un joyeux mouvement de percussion, comme une boucle que la guitare de Csaba Palotaï, mâtinée d’un folklore aussi solaire qu’imaginaire, se plaît à faire tourner comme une toupie. Les trouvailles sonores de Steve Argüelles et tout son matériel de percussions offrent à la guitare de se faire plus véloce.

Le duo s’est également inspiré de l’univers sonore de Moondog, où les sons sont fabriqués à partir des tambours, de bouts de bois, de graines, d’une chaussure de claquette, des matériaux récupérés et des guitares préparées.



Hongrie, Royaume-Uni, France



Csaba Palotaï guitare acoustique, dobro

Steve Argüelles percussions, guitares préparées

© photos : Rémi Angéli