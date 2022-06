La Méridienne – Mamadou Kalidou Ba, chercheur invité au Laboratoire ICD

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Mamadou Kalidou Ba est enseignant-chercheur, Maître de conférence à l’Université de Nouakchott, Mauritanie, et chercheur-associé au Labo LLA CREATIS de Toulouse 2 Le Mirail, France ; il est spécialisé en Littérature africaine francophone et critique littéraire. Il est invité du Laboratoire ICD – Interaction Culturelles et Discursives – de l’Université de Tours. Échange avec Guillaume Cingal, Maître de conférences en Littératures post-coloniales anglophones & Traduction ; Directeur du Département d’Anglais, et Mélissa Wyckhuyse, journaliste.



Post-colonial ou postcolonial ? – Comment sont enseignées ces littératures ? – Etre un chercheur engagé, militant : quels risques ? – de la polémique autour de l’ « islamo-gauchisme » – la langue pulaar, française, arabe et l’édition – la culture peul – la littérature comme résistance pacifique

Les ouvrages de Mamadou Kalidou Ba



LE ROMAN AFRICAIN FRANCOPHONE POST-COLONIAL – Radioscopie de la dictature à travers une narration hybride, l’Harmattan, 2009

NOUVELLES TENDANCES DU ROMAN AFRICAIN FRANCOPHONE CONTEMPORAIN (1990-2010) – De la narration de la violence à la violence narrative, L’Harmattan, 2012

LA RÉSISTANCE PACIFIQUE – Roman, L’Harmattan, 2017