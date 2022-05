Émission spéciale – Assises du journalisme 2022

Toute l’équipe de Radio Campus Tours s’est rendue aux Assises internationales du journalisme, le rendez-vous annuel des journalistes marqué, cette année, par le thème journalisme et politique. Durant trois jours, nous avons eu l’occasion de recevoir de nombreux journalistes pour échanger sur les enjeux actuels de la profession. Entre précarisation croissante, défiance et recul de la liberté de la presse dans le monde, le journalisme fait face à de nombreux défis. Bonne écoute !

Depuis une dizaine d’années, la défiance médiatique ne cesse de questionner l’espace public et médiatique. Durant ces Assises les journalistes se questionnent sur leurs pratiques, leurs erreurs mais aussi les moyens de retrouver cette confiance, ce lien fragile avec le public. Une des réponses se trouve peut-être du côté de l’éducation aux médias, une thématique émergente pour laquelle les radios associatives font beaucoup. Pour en parler nous avons eu le plaisir de recevoir Marie-Laure Augry, vice-présidente des Assises.

En France, la concentration des médias inquiète de nombreux journalistes. Alors que quelques grands groupes ce partagent la presse et l’audiovisuel, la pluralité de l’information et l’indépendance des journalistes semble plus que jamais en danger. Dans ce contexte, une commission d’enquête sénatoriale sur la concentration des médias a vu le jour. Quelle est son bilan ? Quelle avenir pour l’audiovisuel public ? Pour répondre à nos questions, nous avons eu le plaisir de recevoir David Assouline, sénateur et rapporteur de la commission d’enquête.

Pas de carte de presse, pas de contrat et pas de protection sociale. Les correspondants locaux portent la presse régionale à bout de bras sans que personne ne s’inquiète de leur précarité. Pour en parler nous avons reçu Loris Guémart, rédacteur en chef adjoint d’Arrêt sur image et auteur de l’enquête : « Précarité : la presse régionale n’a pas attendu Uber ».

Le dernier classement de Reporter sans frontières positionne la France 26ème sur 180 pays. En mai 2021, de nombreux journalistes se sont mobilisés pour protester contre une remise en cause du droit à informer librement les citoyens. Pour évoquer la situation de la liberté de la presse en France, Mamadou, Alpha et Mohammed d’Utopia 56, ont posé leurs questions pertinentes à Aziliz Le Berre membre de Syndicat National des journalistes.

