Émission spéciale – Co-construire l’espace public dans les quartiers populaires

Nous transportons notre studio mobile quartier du Sanitas, non loin du marché Saint Paul, où se tiennent un atelier Table de quartier et un atelier cartographie du sensible. Ces ateliers s’inscrivent dzns le cadre du projet Expérience Sanitas Solidaire 2021-2023. Les 2 et 3 mai 2022 ont donc eu lieu des conférences-débats et de nombreux ateliers, co-organisés par la Compagnie Pih-Poh, le Centre Social Plurielles et le Laboratoire Citeres, de l’Université de Tours.

Le programme sur le site de CITERES.

« A travers ces journées d’étude nous souhaitons tenter d’apporter des réponses aux questions suivantes

– Comment faire pour que les citoyens se sentent légitimes et soient entendu?e?s ?

– Comment rassembler et structurer la demande citoyenne pour qu’elle constitue un?e interlocuteur?trice collective et efficace face à la complexité du projet urbain, de sa gouvernance, de ses enjeux financiers ?

– Comment coopérer en lien avec les personnes en charge de la décision ?

– Comment technicien?ne?s et élu?e?s peuvent-ils accueillir, accompagner une initiative ?

– A quelles conditions peuvent-ils se saisir de l’alternative citoyenne comme d’une opportunité plutôt qu’une difficulté voire un obstacle ?

– Quelles conditions doivent être réunies pour permettre la mise en œuvre d’une alternative urbaine dans l’espace public d’un quartier populaire par ses habitant?e?s et usagers eux- mêmes ?

Notre approche vise à privilégier les questions transversales souvent minorées et qui sont, au contraire, centrales dans les quartiers populaires, compte-tenu des personnes qui y vivent : la place des femmes, celle des jeunes et les enjeux interculturels et écologiques »

Photos : Meryl Septier

A nos micros, de nombreux invités :

Ida Tesla, metteur en scène, Compagnie Pih-Poh – 1’00

Meryl Septier, paysagiste et conceptrice – 2’00

Catherine Raynaud, Café des Femmes Plurielles – 9’40

Siamak Shoara, APPUII – 19’40

Assia Lazar, habitante, Café des Femmes, auteur – 28’30

Mina Azzi, habitante, présidente Territoire Zéro Chômeur Longue Durée – 31’45

Bénédicte Madelin – Pas sans nous – 46’34

Juliette Lafontaine, étudiante en Master de Sociologie à l’Université de Tours, stage au Centre Social Plurielles, 1h08’00 »

Aïcha Jebari, habitante, Tables de quartier – 1h13’34 »

Nora Semmoud, directrice du laboratoire CITERES, Université de Tours – 1h28’10 »

Mickaël Lorillard, la CNL Confédération Nationale du Logement – 1h41’10 »

Helène Delpeyroux, Ville au Carré – 1h48’38 »

Florence Troin, géographe, MSH – cartographie littéraire et cartographie sensible – 1h58’30 »