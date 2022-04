La Méridienne – MSH – PLANTACLIM, Amélie Robert, Alexis Billard, Arthur Charpigny

Plantaclim – « Maximiser les services des (re)plantations forestières dans le contexte du changement climatique » – est un projet de recherche interdisciplinaire, financé par la région Centre-Val de Loire et porté par l’UMR CITERES – équipe DATE (Sylvie Servain et Amélie Robert, 2021-2024). s’intéressant aux plantations forestières de la Région Centre-Val de Loire, à partir de l’exemple des pineraies et des peupleraies. Nos trois invités nous en disent plus sur les travaux qu’ils mènent dans le cadre de ce projet.

Amelie Robert – géographe, ingénieur de recherche au laboratoire CITERES, enseigne au département de géographie de l’Université de Tours.

Arthur Charpigny – étudiant M1 géographie / Environnement Territoire Paysage (ETP), consacre son mémoire aux représentations et aux activités récréatives/loisirs en lien avec les plantations forestières.

Alexis Billard – étudiant M1 géographie / Environnement Territoire Paysage (ETP), s’intéresse à la filière (les différents acteurs impliqués, du pépiniériste aux transformateurs // usages du bois).

Ressources

Site de PLANTACLIM

Article – Les peupleraies en débat, Amélie Robert, Citeres, 2018

ROBERT, A. (2019), « Le castor, entre services et “disservices” : du statut d’espèce protégée à la menace exercée sur la filière populicole », Revue forestière française, n° 4-5 – 2019 : Habitats forestiers et forêts Habitées, p. 465-480, http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/70827/RFF_2019_71_4_465_Robert.pdf?sequence=1

ROBERT, A., 2021, « Les plantations forestières, catalyseurs de tensions sur ce qui fait nature pour les acteurs sociétaux », Cahier du GHFF (Groupe d’Histoire des Forêts françaises) Forêt, environnement et société, n° 31, p. 67-82 https://ghff.hypotheses.org/files/2021/04/GHFF-31_basse_def_compressed.pdf

ROBERT, A. et TEBONOU, M. (2020), « Le peuplier, un arbre qui cache la forêt ? La remise en cause de la place des peupleraies dans les paysages en Anjou et ses raisons », Projets de paysage, n° 22 | 2020, http://journals.openedition.org/paysage/9121