Émission spéciale – le « vivre ensemble », salle Équinoxe

Le 06 avril 2022, nous étions en direct de la salle Équinoxe à la Riche pour une journée consacrée à la thématique du vivre ensemble. Dans le cadre des Assises de la jeunesse portées par la région Centre-Val de Loire, la Ligue de l’enseignement invite les jeunes à se questionner sur la construction d’une société commune. Pour débattre et échanger autour de la notion du vivre ensemble, nous avons eu le plaisir de recevoir des chercheurs et des jeunes ayant participés à cette journée. Ce plateau s’inscrit dans le projet radiophonique les voix actives soutenu par la DRAJES. Bonne écoute !

Pour commencer cette émission, Yoann Gareau, délégué général de la Ligue de l’enseignement et Gaëlle Lahoreau, vice-Présidente déléguée à la Démocratie permanente nous ont présenter ce projet et ses enjeux.

Place à la parole des jeunes et leurs propositions. A partir du jeu Cité Cap, et en équipe, les jeunes ont dû imaginer leur ville idéale et nous ont exposé leurs propositions en direct.

Second groupe de parole. Entre transports en commun, hôpitaux et éducations, les propositions défilent ! Bonne écoute.

Interview d’Alain Policar, politologue et chercheur associé au CEVIPOF, co-auteur des Mots qui fâchent, contre le maccarthysme intellectuel. Communautarisme ou Wokisme, de nombreux mots enflamment instantanément le débat public. Alors, comment s’entendre sur leur définition ? Quel impact de cette novlangue sur le désintérêt du politique ? Alain Policar nous répond.

Quelles enseignements pouvons-nous tirer du phénomène migratoire lorsque l’on parle de vivre ensemble ? Guillaume Étienne, anthropologue et maître de conférence à l’université de Tours nous fait part de ces travaux sur l’immigration portugaise et sa dimension transnationale. Par ailleurs, nous avions interviewer Jean-Christophe Rotger, un passionné de l’immigration majorquine qui nous éclaire sur les mêmes thématiques.

Interview de Kévin animateur du jeu Cité cap et membre de la Ligue de l’enseignement.

