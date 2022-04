Sortez! – 5 chefs au piano avec Lætitia Thenon

Dans cette nouvelle émission de Sortez!, on parle cuisine et environnement. Rarement associés, ces deux mots sont pourtant au centre des préoccupations de 8 chefs dans le cadre du challenge 5 chefs au piano. Afin de donner un coup de fourchette pour la planète, ces chefs se sont lancés un défi, réaliser un menu qui respecte notre planète. Pour en parler, j’ai eu le plaisir de recevoir Laetitia Thenon, cheffe de restauration pour l’Association Jeunesse et Habitat de Tours. Elle nous fait part de son parcours, de sa passion et nous livre même le menu du 12 mai ! Bonne écoute.

