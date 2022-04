Sortez! – Les Chroniques du lundi

Dans cette nouvelle émission de Sortez!, retour des chroniques du lundi avec Axel et Maxime.

Cette semaine Le poids des mots revient bien évidemment sur les enjeux de cet entre-deux-tours indécis et décisif. L’extrême droite va-t-elle arrivée au pouvoir pour la première fois de toute l’histoire de la 5ème République ? En 2002, un concept l’en avait empêchée, celui du front républicain. Alors, d’où vient ce concept ? Qu’en reste-t-t’il aujourd’hui ?

La seconde chronique est assurée par Axel, notre expert musical maison ! Cette semaine, c’est Vince Staples, originaire de Long Beach qui est mis à l’honneur. Entre amour et nostalgie le rappeur surfe habilement sur ses sentiments et nous embarque dans un flow bien particulier. Bonne écoute !

Enfin, dans la troisième partie de cette émission, retrouvez la rediffusion de 28 minutes, magazine d’actualité d’Arte. Finance, défense, indépendance énergétique et alimentaire : l’Europe est-elle la solution ou le problème ? À onze jours du second tour de la présidentielle française qui voit s’affronter le président sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les liens entre l’Hexagone et l’UE sont au cœur du débat présidentiel.

