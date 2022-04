BEFORE SUNSET – S02E16 – Nouveautés 2022 #2

Before Sunset “le rock dans toutes ses esthétiques”, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h et en rediffusion le vendredi matin à 9h.

Voici la Playlist de l’épisode S02E16 (émission n°43) durant lequel nous avons fait un nouveau tour d’horizon des nouveautés 2022 et de découvertes en ce début de printemps :





The Arcade Fire – The Lightning I – The Lightning II

Spoon – The Hardest Cut

Mike Campbell and The Dirty Knobs (feat. Ian Hunter) – Dirty Job

Soccer Mommy – Shotgun

Lucius – Dance Around It

Florence and The Machine – King

Last Train – How Did We Get There

Aoife Nessa Frances – Here in The Dark

Archive – Shooting Within

Ghost – Respite on The Spitalfields

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre