La Méridienne – Sabor a Portugal – Helio Loureiro, chef en résidence à Tours

Décidée par le Président de la République française et le Premier ministre portugais, la Saison France-Portugal se tiendra simultanément dans les deux pays entre le 12 février et le 31 octobre 2022.

Sabor a Portugal – Les Cuisines Portugaises/ Sabor a França – Goût de France est un programme gastronomique et culturel labellisé dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022 proposé par la Mission française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires, l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation et l’Université de Coimbra.



C’est à Tours, capitale de la Gastronomie en Val de Loire, que se tient la première étape d’échange culinaire Sabor a Portugal – les Cuisines Portugaises. Du lundi 28 mars au samedi 2 avril 2022. Deux invités de marque : Carmen Soares, historienne, université de Coimbra et Hélio Loureiro, chef en résidence, que nous recevons aujourd’hui, ainsi que Domitille Wambergue, chargée de mission à a Mission française du Patrimoine et des Cultures Alimentaires.

L’émission

https://www.radiocampustours.com/media/podcast/lameridienne/meridienne_helioloureiro.mp3

