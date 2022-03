La Méridienne – PEPITE Centre Val de Loire, entreprendre au féminin

Nous recevons Christelle Rivas, chargée de mission Coordination Actions Transversales chez PEPITE pour en savoir plus sur ce dispositif qui vise à « insuffler l’esprit d’entreprendre » aux étudiants.

Margaux Koniecko, étudiante entrepreneure de Tours et psychologue libérale, Adjoua Kouakou, étudiante entrepreneure de Tours et fondatrice d’Etanin, une marque de protections menstruelles lavables réutilisables en tissu pagne, nous présentent leur parcours avec PEPITE et leur entreprise.

https://www.radiocampustours.com/media/podcast/lameridienne/meridienne_pepite_entrepreneuses.mp3

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Pour soutenir le projet d’Adjoua Kouajou – https://fr.ulule.com/etanin-pour-une-consommation-responsable-/

