Sortez! – Chronique Animafac, Fédération des violences sexistes et sexuelles

Dans cette nouvelle émission Sortez!, la chronique d’Animafac menée par Quentin et Maxence nous emmène à la rencontre d’une nouvelle association, la Feviosese. C’est sous cet acronyme que des étudiants comme Gaëlle ont décidé de créer la Fédération contre les violences sexistes et sexuelles. Cette incitative est née d’un constat un alarmant dans le milieu étudiant et désormais chiffré par l’Observatoire étudiants des violences sexuelles et sexistes dans l’enseignement supérieur dont elle fait partie. Entre manque un de moyen judiciaire et un enseignement supérieur souvent trop frileux, l’association entend faire évoluer les mentalités. Bonne écoute !

