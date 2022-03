Sortez! – Association guinéenne des étudiants de Tours

Dans cette nouvelle émission de Sortez!, nous avons eu le plaisir de recevoir l’Association Guinéenne des Étudiants de Tours. Créée en 2016, cette association offre une aide précieuse aux étudiants étrangers. Entre manque de contacts et difficultés administratives, l’intégration est souvent difficile pour bon nombre d’entre eux. Pour en parler, j’ai reçu son président Abdoulaye Barry ainsi que Sylla Fallou et Balde Ibrahima, tous deux étudiants et membres de l’association. L’occasion pour eux de nous convier à une conférence, organisée par l’association, ce vendredi 18 mars à 17h : L’intégration des étudiants étrangers en France, quels enjeux ? (faculté des sciences techniques de Grandmont, Amphi Physique).

