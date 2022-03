Émission spéciale – Benjamin Bousquet, « les étoiles fuyantes »

Dans cette nouvelle émission de « Sortez! », on s’intéresse à une profession unique, celle du reporter à l’étranger. Pour en parler, j’ai eu le plaisir de recevoir Benjamin Bousquet, journaliste au quotidien La Croix et auteur du roman Les étoiles fuyantes. C’est après une expérience marquante au Nigeria qu’il décide de prendre sa plume pour nous plonger dans le calvaire et la reconstruction de quatre journalistes pris en otage par Boko Haram. L’occasion pour nous d’aborder les enjeux du reporter à l’étranger. Entre désinformation, précarisation et défiance grandissante vis à vis des médias, les correspondants à l’étranger semblent être consubstantiels à une information de qualité.

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre