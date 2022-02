Sortez! – Services civiques au Crous

Dans cette nouvelle émission de « Sortez! » on parle de vie étudiante avec Carla, Agnieshka et Ruben, en mission de service civique au Crous. Nous revenons sur leurs parcours, leurs engagements mais aussi leurs projets. Ayant des missions principalement tournées vers la culture, ces trois étudiants portent une initiative originale. En effet, leur journal « Le Croustillant » nous emmène à la rencontre de la vie associative et des initiatives étudiantes ! Une belle mise lumière de projets souvent méconnus. Bonne écoute !

