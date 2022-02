Focus Musique Région Centre #5 – Ensemble Doulce Mémoire – janvier 2022

Dominique Boutel reçoit Denis Raisin Dadre, directeur artistique de Doulce Mémoire et son invité, Eloi Saintot, lycéen passionné d’histoire, élève musicien et YouTubeur-podcasteur pour sa chaîne Post Scriptum.



Doulce Mémoire, c’est d’abord l’esprit de la Renaissance, cette période faste de découvertes, d’inventions, de voyages et de créativité. Constitué d’une équipe de musicien-ne-s et de chanteur-euse-s fidèles et soudé-e-s, l’ensemble Doulce Mémoire s’investit depuis plus de trente ans dans des aventures artistiques toujours innovantes, avec la participation régulière de comédien-ne-s, danseur-euse-s ou d’artistes croisés lors de voyages.



Pour suivre l’actualité de Doulce Mémoire : www.doulcememoire.com

Émission réalisée par et diffusée sur Radio Campus Tours et Radio Campus Orléans.

Pour en savoir plus : https://focusmusiquecentre.com/

Et sur Radio Campus Orléans : https://orleans.radiocampus.org/podcast/focus-musique-au-centre-8/

Mambo italiano, composée par Bob Merril en 1954

Interprète : CARLA BONI

Album Carlo Boni, Mambo italiano / plage 1



Là où j’habite, composé par Kwal

Interprète Kwal / Album Là où j’habite

Label Naïve WN145130 / plage 1 / 2007



Revecy venir du printans, compositeur Claude Le Jeune

Interprète Doulce Mémoire / Album Le Printemps de Claude Le Jeune

Label Printemps des arts de Monte Carlo / plage 1 / 2017



Basse danse, colinetto, colinetto du Sérail

Traité de danses de Cornazzano

Interprètes : Doulce Mémoire et l’ensemble Kudsi Ergüner Label Zig-Zag

Album La Porte de Félicité

Zig-Zag Territoires / ZZT314 / plage 11 / 2012



Il me prend fantaisie

Compositeur Jacques Arcadelt

Interprète Doulce Mémoire / Album Jacques Arcadelt

Label Ricercar ./ RIC392 / plage 12 / 2018



Responsorium ad absolutionem : Libera me

Album : Eustache du Caurroy, Requiem des rois de France

Interprété par Doulce Mémoire

Label Naïve / E8660 / plage 16



Judith sive Bethulia liberata H.392, seconde partie : laudate dominum deum nostrum

Album : Marc-Antoine Charpentier, Histoire Sacrées.

Interprété par Correspondance et Sébastien Daucé

Label Harmonia Mundi.



Coro dei pianeti « virtu che soffre » / Libertas / all’impero d’amore

Anonyme, Ballet royal de la Nuit.

Interprété par Correspondance et Sébastien Daucé

Label Harmonia Mundi / plages 24, 25 et 26

Interview et captation par Julie Rangdé lors de la représentation du spectacle « Le Vilain Petit Tournebout », donné par l’ensemble Doulce Mémoire, au MUCEM de Marseille le 22 et 23 décembre 2021. Montage : Johan Yager



Questions/réponses – proposées par Olympe (7ans), Paul (10 ans) et Johan (24 ans)