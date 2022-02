La Méridienne – MSH – Patrice Melé, AGIRE pour la gestion des déchets

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Patrice Melé vient nous présenter le projet AGIRE – Actions Collectives, Engagement de proximité, et Gestion des déchets en Centre-Val de Loire, qu’il coordonne. Le projet de recherche s’est déroulé sur trois ans (2017-2020) ; deux journées d’études ont eu lieu les 31 janvier et 1e février 2022 à la MSH. Il s’agit d’une recherche sur le rôle des actions collectives (associations et collectifs) dans le domaine des déchets, financé par Région Centre-Val de Loire, réalisé par l’Unité Mixte de Recherche CITERES, en partenariat avec l’ADEME, , Agglopolys, Touraine Propre et MSH Val de Loire.







198 structures ont été identifiées par les chercheurs : qui sont-elles ? Que font-elles ? Comment ? Ce projet a-t-il vocation à valoriser les savoirs de ces acteurs de terrain ? Depuis quand le rapport aux déchets a-t-il changé ? Comment sont-ils devenus un objet d’engagement citoyen et de valorisation économique ? La sensibilité écologique est-elle un marqueur social ? Quid des plus jeunes citoyens ?

Patrice Melé – Enseignant-chercheur à l’Université de Tours, géographe, membre du laboratoire CITERES, équipe COST – Responsable de la Mention Géographie, Environnement, Aménagement, Développement, du Master SHS de l’Université de Tours



