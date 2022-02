Émission spéciale – Les nouveaux défis du journalisme

Jamais dans l’histoire de l’humanité nous n’avons produit autant de contenus médiatiques. Télévisions, radios, journaux et réseaux sociaux, nous sommes noyés sous les flots d’un marché de l’information dérégulé. Alors, dans un monde où chacun est producteur de contenu, quelle est la place du journaliste ? Le livre « Des faits à l’info : le journalisme vidéo à l’usage de tous » écrit par Didier Désormeaux et Brigitte Besse semble apporter un élément de réponse en plaçant la méthode au cœur de leur ouvrage. Par ailleurs, nous revenons sur les mutations en cours du journalisme et ses nouveaux défis notamment en matière d’éducation aux médias. Bonne écoute !

