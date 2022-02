Sortez! Les Oursins-Délépine

Dans cette nouvelle émission de Sortez!, on s’intéresse à la situation aux Philippines et plus particulièrement à celle des enfants à travers l’association Les Oursins-Délépine. Pour en parler, j’ai eu le plaisir de recevoir Oriane Blandin et Enzo Juzwisyn, tous deux étudiants en DUT GEA à l’université de Tours. Alors, que le pays cumule les crises humanitaires, économiques et climatiques cette association à la volonté d’offrir aux enfants des moments d’épanouissements. Oriane et Enzo portent un projet simple, faire connaître l’association et récolter des fonds. Bonne écoute !

