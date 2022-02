Before Sunset – S02E12 – Notre amitié en musique #1 Chloé

Before Sunset “le rock dans toutes ses esthétiques”, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h et en rediffusion le vendredi matin à 9h.



L’épisode S02E12 (émission n°39) est le premier épisode de la thématique « Notre amitié en musique » construit et présenté avec notre première invitée Chloé !





Voici la playlist de cet épisode :





Golden Dawn Arkestra – Stargazer

KO KO MO – Hard Time

Khruangbin & Leon Bridges – Texas Sun

Bee Gees – You Should Be Dancing

Frankie Valli – Grease

Cibo Matto – Sugar Water

Buffy the Vampire Slayer – Rest in Peace from « Once More, with Feeling »

Urge Overkill – Girl You’ll Be a Woman Soon

Bryan Adams – (Everything I Do) I Do It for You

