Jazz Story – 25 janvier 2022

La Playlist:

Early Summer de Ryo Fukui sur l’album Scenery

Awakening/Eye to Eye (Reprise) de John Taylor sur l’album Eye To Eye: Live 1971

Keep On Moving On de Sir Edward a.k.a. Harold Vick sur l’album The Power of Feeling

Accelerometer Overdose de Binker and Moses sur l’album Feeding The Machine

Frivolocity de John Hébert sur l’album Sounds of Love

Speak Low de Ryo Fukui sur l’album A Letter from Slowboat

Bastian Bouchardon

Yann Prudhomme

