Multicampus – 28 janvier

Nouvelle émission de Multicampus, votre émission en réseau avec Radio Campus Lorraine, Tours, Orléans, Angers et Besançon !

Au programme de l’émission :

-Et patois :

-Le Tours des campus,

-La pépite locale, le titre « Toute la vie » par Nikola.

-Le Mille Feuille : A l’approche des jeux paralympiques d’hiver des questions se posent. Dans un contexte international tendu, quel va être l’impact des JO ? La crise sanitaire et les Jeux sont-ils compatibles ? Par ailleurs, le sport est aussi présent dans nos campus. Inès de Radio U a testé pour vous.

-Le moment débat : Opacité, loterie algorithmique, uniformisation des dossiers et candidats sans affectations sont

autant de qualificatifs qui se cristallisent autour de Parcoursup, le système d’admission en étude supérieur

mis en place en 2018. La plateforme qui a ouvert ces portes ce 20 janvier pour deux mois été à l’origine

destinée à lutter contre la sélection par tirage au sort à l’Université. Or, depuis sa mise en place une chose

demeure, une sélection parfois arbitraire des dossiers et des critères opaques. On en débat dans la rubrique inter-actif.

-La sélection musicale du réseau : « Bitch » d’Odezenne.

–Rubrique internationale : Le dispositif Erasmus fête ses 35 ans !

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre