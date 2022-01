La Méridienne – MSH – Nature en ville, avec CITERES

Amélie Robert, Francesca Di Pietro et Jean-Paul Carrière, sont chercheurs membres de l’équipe DATE (Dynamique et Action Territoriales et Environnementales), du Laboratoire Université de Tours / CNRS CITERES (Cités, Territoires, Environnement et Sociétés). Ils nous présentent deux ouvrages parus chez L’Harmattan, sur la question des rapports villes-nature, et nous apportent leurs éclairages sur ces questions. Les ouvrages sont issus d’un colloque franco-lusophone qui s’est tenu à Tours en 2018.

Bonus – le making off du livre

Les ouvrages

LA TRANSFORMATION URBAINE AU PRISME DE LA NATURE – Sous la direction de Jean-Paul Carrière, Francesca Di Pietro, Abdelillah Hamdouch, Amélie Robert et José Serrano, L’ Harmattan, Collection : Questions contemporaines – Questions urbaines, 2021





FAIRE NATURE EN VILLE – Sous la direction de Jean-Paul Carrière, Francesca Di Pietro, Abdelillah Hamdouch, Amélie Robert et José Serrano – Collection : Questions contemporaines – Questions urbaines

Brésil Portugal, 2021