Maggot Brain – Mr Tibbs is no more MB

Clin d’oeil à Sidney Poitier, on salue aussi Max Julien, James Mtume, Ronnie Spector (The Ronettes), Will Corcoran (Revenant/ Lacerated), Burke Shelley (Budgie) qui nous ont quittés… Sans oublier CPO Boss Hogg, rapper proche de MC Ren qui avait signé le titre « Ballad Of A Menace » si je me souviens bien. Au programme de cet épisode maggotique, toujours les années 70, Larry Wallis, Sweet, Argent, DMZ, Guilty Razors, Octopus, The Sparks, Quincy Jones, Willie Hutch, Idris Muhammad, Linda Clifford… Et une petite dose de blaxploitation et de militantisme avec Max Julien justement…

