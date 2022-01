Focus Musique au Centre #4 – Ensemble Consonance – décembre 2021

Dominique Boutel reçoit l’ensemble Consonance et Abderzack Houmi, son invité.



Fondé en 2011, l’ensemble Consonance porte un répertoire allant du premier baroque à la période classique.

Cherchant à aiguiser la curiosité du public, il donne à entendre les œuvres de compositeurs connus ou encore à découvrir des 17èmes et 18èmes siècles tels que Boësset, Charpentier, Purcell, Cazzati et tant d’autres.

Au travers de nombreuses actions pédagogiques et de résidences dans tout le territoire, dans les écoles et écoles de musique, collèges, lycées ou conservatoires, il offre à voir aux élèves de tous horizons la richesse et l’importance d’une émotion musicale partagée.



Nous accueillons aujourd’hui François Bazola, directeur artistique de l’ensemble Consonance, et Abderzack Houmi, danseur et chorégraphe de la compagnie X-Press.

Pour suivre l’actualité de l’ensemble Consonance : https://ensembleconsonance.com



Playlist Ensemble Consonance

Claudio Monteverdi : La Musica (prologue de l’Orfeo)

CD Dolci Affetti – Label Hérisson – Ensemble Consonance

Georg-Friderich Haendel : Gloria du Laudate Pueri

DVD Haendel Dixit ! – Journées Musicales de Souvigny – Ensemble Consonance

Enregistrement public en concert pour les Journées Musicales de Souvigny

Joseph Haydn : Der Augenblick

CD Abendlied – Label Hérisson – Ensemble Consonance

Henry Purcell : Fairest Isle (extrait du King Arthur)

Projet Continuo où se croisent répertoire baroque et musique improvisée/jazz.

Co-produit par Le Petit Faucheux de Tours et la Cité de la Voix de Vézelay.

Enregistrement public lors de la sortie de résidence au Petit Faucheux en octobre 2020.



Playlist Abderzack Houmi

Louis Armstrong : What a wonderful world

Album What A Wonderful World – 1967 – Label Deca Jazz

Toto, Africa

Album Toto IV – 1982 – Colombia Reccords

Idir : Avava Inouva

Album A Vava Inouva – 1976 – Globe Music



Reportage réalisé par Gwendolyne Le Faucheur lors d’une séance de travail en novembre 2021 avec le groupe d’étudiant·es de l’université de Tours participant à l’atelier « Et bien chantez maintenant ! » animé par l’ensemble Consonance.

Questions/réponses – Proposées par les étudiant·es de l’université de Tours.

Joseph Haydn : An den Vetter

CD Abendlied – Label Hérisson – Ensemble Consonance