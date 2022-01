Détournement Féministe – L’OST et de la musique !

Les musiques dans l’ordre de passage :

* Dua Saleh – Sugar mama

* Shea Diamond – I am her

* Lena Raine – Pigstep

* Shea Diamond – Keisha complexion

* Molly Nilsson – Were never coming home

* Björk – Hunter

* Against me – Transgender dysphoria blues

* DJ Skovid – Sauce Dem

* Solillaquists of sound – As if you existed

* Grêce et Volupté Van Van – Pussy gang

* KCIDY – Souterrains

* Sexy Sushi – J’aime mon pays

* Lala &ce – Show me love (modifié)