La Méridienne – La Fabrique des Passions, par les étudiants du Master 2 Histoire de l’art

Après 15 ans de collaboration, le musée des Beaux-arts renouvelle son partenariat avec l’Université de Tours et les étudiants de Master 2 du département d’Histoire de l’art pour une nouvelle exposition consacrée à l’expression des passions. Nous emmenons notre studio mobile au Musée des Beaux-Arts, et les sept étudiants en charge de l’exposition nous présentent dans ce cadre magnifique les études d’Histoire de l’art, et toutes les étapes par lesquelles ils ont du passer pour aboutir à l’exposition telle que vous pourrez la visiter.

Photos – E. Garin, communication MBA

Commissariat :

Andy Bodin, Alice Brozzoni, Emeline Chassine, Zoé Machado-Formiga, Marine Nabon, Elodie Poinha, Jurgen Poirier, Clara Roig, étudiant.e.s en Master 2 histoire de l’art, séminaire Pratique de l’exposition, à l’Université de Tours.



Lucie Gaugain, Maître de conférences en Histoire de l’art médiéval à l’Université de Tours, membre du CeTHiS, EA 6298



Delphine Rabier, ATER en Histoire de l’art moderne à l’Université de Tours, chercheur associé au CESR, UMR 7323





Coordination :

Musée des Beaux-Arts : Hélène Jagot, directrice des Musées-Château de Tours ;



Virginie Dansault, médiatrice, chargée des publics



Jessica Degain, conservatrice du patrimoine en charge des collections XVIIe – XIXe siècles



Catherine Pimbert, régisseuse des collections