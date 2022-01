Sortez! Le SVEC et ses référents

Sortez ft. SVE #2 – mercredi 15 décembre 2021Deuxième intervention du Service Vie Étudiante de l’Université de Tours dans votre émission quotidienne Sortez ! Aujourd’hui, Merlin Marseault vient avec deux Ambassadeur·rice·s de la Vie Étudiante. Bachar est en troisième année d’études d’informatique à Polytech et Lisa est en master recherches de lettres modernes. Iels viennent vous présenter les missions et leurs actions depuis leur prise de poste en novembre 2021. Iels vous donnent également rendez-vous lors de leurs prochaines interventions sur les campus à Blois, à l’IUT de Tours Nord et à la fac de Médecine.

Les liens utiles :

Le site du Budget Participatif Étudiant : bpe.univ-tours.fr

La page du CERCIP Engagement Bénévole : https://www.univ-tours.fr/formations/acquerir-des-competences-supplementaires/ue-cercip/engagement-benevole

Le compte Instagram du SVE : https://www.instagram.com/vieetudiante.univtours/

Les dates à retenir :

Intervention à Blois, site d’études Jean Jaurès : mardi 4 janvierIntervention à l’IUT de Tours Nord : mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 janvier

Intervention en fac de Médecine : mardi 18 et mercredi 19 janvier sur le site de Tonnellé et jeudi 20 janvier sur le site de La Riche

Date limite pour soumettre son idée d’aménagement du campus au BPE : vendredi 4 février

Date limite pour s’inscrire au CERCIP Engagement Bénévole au second semestre : mercredi 19 janvier

Prochaine émission avec le SVE : mardi 18 janvier 2022

