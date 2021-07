Le Monologue cinÃ©matographique du Doutor Fredinho – Eastern Movies – Brasil&CangaÃ§os

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Le western brésilien, vous connaissez ? Non ? Eh bien, il n’est jamais trop tard pour bien faire. Grâce à ce programme didactique et richement illustré d’extraits sonores, vous pourrez deviser sur le sujet avec l’assurance du connoisseur. Les films de bandits du nordeste brésilien et un écart sur la trilogie de la terre de Glauber Rocha, tel sera votre programme.