La Méridienne – INRAE – Laurence Guillotteau, UMR Biologie des Oiseaux et Aviculture

Physiologiste, immunologiste, pour Laurence Guillotteau, “La santé c’est maintenir un équilibre de nos fonctions physiologiques”. Chercheuse à INRAE, dans l’Unité Mixte de Recherche Biologie des Oiseaux et Aviculture (UMR BOA), Laurence Guillotteau présente ici son parcours de chercheuse, son regard sur la santé et la santé animale.

Elle présente également l’unité BOA, une des 4 unités sur le site INRAE de Tours; et l’équipe MOQA (Métabolisme des Oiseaux, Qualité, Adaptation). Elle a conduit une étude sur : “La consommation spontanée d’huiles essentielles, un effet durable bénéfique pour les poussins”. Elle présente ces travaux.



La consommation spontanée d’huiles essentielles, un effet durable bénéfique pour les poussins

“Dans les élevages de poulet de chair, les poussins peuvent être, dès l’éclosion, exposés à différents facteurs de stress comme le transport à jeun vers les lieux d’élevage ou des variations de température. Ces conditions stressantes dès leurs premiers jours de vie ont des effets à long-terme, notamment en ralentissant leur croissance, mais également en altérant leur bien-être et leur santé ce qui nécessite souvent un recours aux antibiotiques. La recherche de pratiques d’élevage pour préserver le bien-être et la santé des animaux est cruciale pour limiter l’utilisation des produits médicamenteux. Les huiles essentielles sont produites par les plantes pour se défendre contre des pathogènes. Elles sont connues pour avoir de multiples propriétés médicinales comme des activités antimicrobiennes, anti-inflammatoires ou des propriétés régulatrices du système immunitaire. Dans cette étude les scientifiques ont analysé les effets à long-terme des conditions post-natales stressantes sur les poussins et l’impact de l’ingestion d’huiles essentielles.”

