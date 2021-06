Sortez! – La Lune Bleue et Cinémas Studio

Dans cette nouvelle émission de Sortez! , Julien recevait Alda et Ludivine de La Lune Bleue, une nouvelle association tourangelle.



Nous avons donc pu discuter de leurs parcours, et de la création de leur association, et de ce que proposera cette association itinérante qui aime les parents, les enfants, et les petits coins de campagne !



En deuxième partie d’émission, vous pourrez retrouver une interview exclusive des Cinémas Studio, sur leur réouverture!



Bonne écoute!

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre