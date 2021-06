Jeunes en Région 2021

Annulé en 2020 suite aux annonces gouvernementales, la 2ème édition de l’événement “Jeunes en région” fait finalement son retour, en virtuel sur Meeting’ Lab le samedi 17 avril 2021. Organisé par le CRAJEP, l’ARML et le CRIJ, cet événement met à l’honneur et en lumière l’engagement des jeunes en région Centre-Val de Loire.





A cette occasion, Studio Zef, Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours ont proposé un plateau de radio commun, de 15h30 à 17h et depuis Meeting Lab, que vous pouvez réécouter dans cette article :



Pour écouter (ou réécouter) cette émission dans son intégralité, c’est ici :

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre



Aussi, vous pouvez retrouver tout le détail de l’émission juste en dessous :







Interview des élus



Mélissa de Radio Campus Tours a interviewé Monsieur François Bonneau et Monsieur Charles Fournier autour de l’engagement des jeunes en région Centre Val de Loire.

Interview du prix “Jeunesse pour l’égalité”



Charles de Studio Zef a pu interviewer les lauréat du prix “Jeunesse pour l’égalité”, dans le cadre du Concours de l’Observatoire des inégalités. En effet, Quinze équipes ont remporté un prix à l’occasion de la 8e édition de ce concours. Lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée en ligne et en direct le 24 mars 2021, trois créations ont été récompensées dans chaque catégorie (vidéos 11-15 ans, 16-18 ans et 19-25 ans et affiches 11-15 ans et 16-25 ans).

Interview plateau 1 : la citoyenneté



Lucie et Clara de Studio Zef vous propose une interview de Dorian Marchand, dans le cadre du projet vers un conseil jeunes dans le Perche : coconstruction d’un Conseil des jeunes Percherons. Cette interview s’axe sur l’angle de la citoyenneté.

Interview plateau 2 : l’engagement via la culture



Merlin et Julien de Radio Campus Tours vous propose l’interview de Meziane Boura, président de UNTAG GAMING, une association tournée autour des jeux vidéos. Il a présenté l’Untag Series et l’Untag Online Cup : série de tournois en ligne visant à donner de la matière pendant cette période de pandémie.

Interview plateau 3 : l’engagement des jeunes en matière de solidarité



Voici de nouveau Lucie et Clara de Studio Zef, pour une interview autour de l’engagement et de la solidarité. Elles ont reçu Clément, Meryem et Aurore pour parler des actions solidaire du club Rotaract Orléans (Petits déjeuners solidaires, livraisons de sapins, banque alimentaire, nettoyage de la nature, poliowalk…).

Interview plateau 4 : Comment vont les jeunes en ce moment ?



Pour finir, Daniel de Radio Campus Orléans vous propose une interview de plusieurs référents étudiants!

Quelques créations sonores bonus





Interview exclusive de François Bonneau



Mélissa de Radio Campus Tours à souhaitée interviewer plus longuement, en parallèle de notre plateau radio, les élus qui le souhaités. Monsieur François Bonneau a répondu a cet appel avec une interview exclusive.

Micro trottoir dans Meeting Lab



Mélissa de Radio Campus Tours et Daniel de Radio Campus Orléans sont allés à la rencontre des jeunes présent sur Meeting Lab, pour vous proposer un micro-trottoir 2.0.

