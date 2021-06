En mai fais ce qu’il te plait

En Mai, nous avons eu envie de vous concocter un pot-pourri, une émission fourre-tout comme on les appelle.

On vous partage des lectures qui nous ont fait kiffer, une chronique sur des meufs qui se sentent badass et nous racontent pourquoi, une chronique sur l’amour (avec un grand A(ha)) et un coup de gueule contre l’interdiction de l’écriture inclusive dans l’enseignement !