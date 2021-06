Press Start #2 – Jeux Vidéo et Débats

PressStart, c’est votre nouvelle émission Jeux Vidéo, chaque Mercredi, de 19h à 20h! Au programme de cette nouvelle émission, L’Update qui regroupe l’actu de la semaine, 1 UP qui est le débat du jour autour du jeu vidéo et Les Aventuriers de la Playhistoire qui est notre test de jeu.



Voici donc le programme de cette première émission :



– Dans L’Update, Charles vous parle les nouveaux casques VR de chez HTC, Philippe nous parle de Formula 1 2021, et des pilotes iconiques présents dans le jeu, Arthur nous présente le jeu genshin impact et Tony nous parle de GTA V sur 3 générations de consoles.



– Puis, dans Les Aventuriers de la Playhistoire, Tony nous à fait une présentation sur le rétro gaming à l’ère des écrans 4K ou comment réadapter nos consoles à la HD ?



– Enfin, dans 1 UP, Charles a animé un débat sur comment faire découvrir les jeux vidéo à un enfant, à quel âge, quel est le premier jeu idéal ou encore quel est votre premier jeu vidéo.



Cette émission était rythmée par des pauses musicales :



– The Dragonborn Comes – Malukah

– Christopher Tin & The Soweto Gospel Choir – Baba Yetu



Bonne écoute!

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre