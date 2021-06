Accords Majeurs – Épisode 14

ACCORDS MAJEURS se présente comme une émission musicale et informative sur les différents courants internationaux alternatifs et expérimentaux, avec leur spécificités cultuelles ( continents, pays, régions, états, provinces), sans oublier l’actualité musicale locale, en souhaitant qu’elle puisse redémarrer et se manifester sous toutes les formes possibles.



Au programme de cette nouvelle émission :



THE BLACK KEYS : going down south / album « delta kream »

COLD WAR KIDS : who’s gonna love me now / album « new age norms 2 »

St VINCENT: down and out downtown / album « daddy’s home »

U.S GIRLS : born to lose / album « heavy light »

THROAT : shots / album « smile less »

IT IT ANITA : more / album « sauvé »

MORCHEEBA : the moon / album « blackest blue »

WARPAINT : lilys / new 7”

HOOVERPHONIC : full moon duel / album « hidden stories »

THE DEVILS : i appeared to the madonna / album « beast must regret nothing »

MANIC STREET PREACHERS : orwellian / new 7”

PORTUGAL THE MAN : new orleans / album « oregon city sessions »

THE SCREAMING TREES : all i know / album « dust »





