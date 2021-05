Émission spéciale au Petit Faucheux

Trois collectifs d’artistes (La Saugrenue, Veston Léger et Capsul Collectif) proposent une journée de rencontre à destination des professionnels et de la presse, le 11 mai 2021, au Petit Faucheux. Trois groupes seront présents : Duo Fines Lames, Circé, et Ultra Light Blazer.



Retrouvez ici les interviews réalisées à cette occasion. Merci à La Saugrenue et au Petit Faucheux pour leur invitation : ceci est notre premier plateau extérieur 2021 !

Mathieu Durieux, chargé de communication au Petit Faucheux – Maxence Sergent, La Saugrenue

https://www.radiocampustours.com/media//podcast/emission_spe/2021_petitfaucheux/pf_pfsaugrenue.mp3

Florent Sepchat, Duo Fines Lames

https://www.radiocampustours.com/media//podcast/emission_spe/2021_petitfaucheux/itwduofineslames.mp3

Arthur Delaleu, Circé

https://www.radiocampustours.com/media//podcast/emission_spe/2021_petitfaucheux/pf_circe.mp3

Jonas Muel et Edash Quata, Ultra Light Blazer

https://www.radiocampustours.com/media//podcast/emission_spe/2021_petitfaucheux/pf_ultralightblaser.mp3

Eloïse Clerjaud, communication web et médiation ; François Jolivet, directeur adjoint

