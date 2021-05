Tsigalko United – #9 En goguette au Brésil

Lassé par les pirouettes de Neymar, la présence de joueurs brésiliens perdus dans les mornes cités anglaises de Manchester et Liverpool, les fins de carrière éthyliques de Ronaldinho et Adriano, de la passion pour la pâte à tartiner chocolat-noisettes de Ronaldo et la propagande d’O Rei Pelé, le Tsigalko United remet les pendules de Brasilia à l’heure carioca.

Accompagné de l’équipe de Crossover, Sébastien et ses invités dressent un portrait du Brésil du futebol, de Bahia à Porto Alegre, en passant par São Paulo et Rio de Janeiro.

On enfile sa camiseta de Flamengo ou de Fluminense, on s’enivre au candomblé dans les vestiaires de l’estadio São Januario de Vasco da Gama, on parle superstition avec Botafogo et Moacir Barbosa, on vibre en se remémorant le France – Brésil de 1986, on talonne comme Socrates, on provoque comme Romario, on chaloupe comme Garrincha, on caresse comme Zico et on joue comme O Novos Baianos.

Tsigalko United spécial Brésil c’était chouette et c’est en podcast.

Playlist:

Milton Nascimento – O jogo

Bezerra da Silva – Flamengo e Mangueira

Jorge Ben – Fio maravilha

Elza Soares – Mulata assanhada

Wilson Simonal – Obrigado, Pelé

O Novos Baianos – O samba da minha terra

