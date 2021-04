Jazz Story – Émission du 20 avril 2021

Voici la Playlist de cette émission :



Teki de Alfa Mist sur l’album Bring Backs

Festive de State Jazz Orchestra of Armenia sur l’album Menq U Munq

Shuffle Bubble de Lydian Collective

Awakening de Rolf Zielke sur l’album Beaches in Your Soul

Lovely Afternoon de Khan Jamal sur l’album Infinity

Joyful Resistance Part I de Mark de Clive-Lowe sur l’album Midnight Snacks Vol. 1

Falling de Alfa Mist Kaya Thomas-Dyke sur l’album Structuralism



Émission présentée et réalisée par :



Bastian Bouchardon

Yann Prudhomme

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre