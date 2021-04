La Méridienne – Nouveau partenariat éditorial – Centre INRAE Val de Loire

INRAE, l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement est né le 1er janvier 2020. Il est issu de la fusion entre l’Inra, Institut national de la recherche agronomique et Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture.

Les chercheurs du Centre INRAE Val de Loire vous donnent rendez-vous tous les mois dans La Méridienne, pour présenter leurs activités et leurs travaux en cours.



“Fort de ses recherches en biologie intégrative et gestion durable, de ses capacités expérimentales et de ses 980 agents, dont 577 titulaires, le centre INRAE Val de Loire mène des recherches autour de quatre axes :

« Dynamique des sols et gestion de l’environnement »,

« Biologie intégrative des arbres et de la biodiversité associée pour la gestion durable des écosystèmes forestiers »,

« Biologie animale intégrative, durabilité des systèmes d’élevage »,

« Infectiologie et “One Health” ».

Ces axes de recherche sont répartis sur quatre sites : Orléans, Tours, Nogent-sur-Vernisson et Bourges.”

Au programme :



14 avril : Catherine Beaumont, le centre INRAe Val de Loire et le label égalité/diversité



mai : Bertrand Laroche et Antonio Bispo, une nouvelle carte des sols de France accessible à tous.



juin : Pascal Froment et Joëlle Dupont, plus les poules ont de pépins, moins en ont leurs poussins



juillet : Laurence Guilloteau, la consommation spontanée d’huiles essentielles, un effet durable bénéfique pour les poussins



aout : Isabelle Cousin et Nathalie Korboulewsky, les cailloux, réservoir d’eau pour les plantes ?



septembre : Audrey Gloux, Michel Duclos, comment prévenir l’ostéoporose qui guette les poules en fin de ponte ?



La Méridienne fait partie du Café des Sciences, communauté de médiateurs scientifiques, journalistes, chercheurs.