Fermons les yeux – L’Exposition Radiophonique

Fermons les yeux est une exposition radiophonique réalisée par Laudine Oheix, stagiaire en troisième année à l’école des Beaux-Arts TALM Tours. Cette émission rassemble des oeuvres sonores réalisées par les étudiants des Beaux-Arts de TALM Tours, Angers, le Mans, ainsi que quelques autres invité.e.s, autour du thème “Fermons les yeux”.

Elle sera diffusée le 13, 14 et 15 avril de 15h à 16h.

Site internet de TALM

Episode 1 – Le temps d’un rêve

Léa Blateyron – Eidos

Vous êtes-vous déjà demandé de ce qu’il advenait de vous quand votre corps n’est plus qu’une lente respiration, que vos membres tout endormis ne peuvent répondre qu’à l’appel des rêves agités ? Lors que la lumière se mue en pénombre, lorsque le crépuscule n’est plus qu’un souvenir, les démons surgissent.

OASO– Cauchemar

Pour OASO, c’est une fois les yeux fermés que les émotions se décuplent. Alors, trouver du calme est-il plus facile les yeux ouverts ou fermés ? C’est la question que pose son titre Cauchemar, titre mélangeant le rap et la chanson.

Instagram – Facebook

Plume – Ode à une image

“J’ai écrit cette allégorie volatile avec une volonté préventive. En quelques mots, le fond de ma pensée serait : profite, vie les choses réellement et pas seulement à travers les images que tu peux t’en faire. Imaginer des histoires, c’est le rôle de l’écrivain, du cinéaste… “Il ne faut pas confondre rêver sa vie et vivre ses rêves”, comme le dit si bien Dujardin.”

Instagram

Daudine – Deux Elles

Deux filles se croisent, s’observent et se plaisent. Pourtant, si la première décide de fermer les yeux sur ses sentiments, la seconde les ferme pour mieux rêver de l’autre…Comme les autres titres présents sur son EP Mes Vagabondes, Daudine écrit cette chanson dans le train, bercée par le paysage.

Soundcloud

Albane Roux – L’oreille qui cloche

L’histoire se déroule au sein de l’univers d’un jeu de rôle: Nga iwi, créé pour permettre à des joueurs d’incarner des membres d’une tribu à un niveau technologique où un moulin à vent est de l’ordre de l’ingénierie avancée. Elle prend place sur une île où la faune et la flore semblent être aussi hostiles que les membres des clans ennemis.

Romain Allinant – Space

Cette composition, réalisée durant le premier confinement, invite au lâcher prise.

Audrey Sanson – Solicitude

Cette création sonore se compose d’un triptyque de poèmes où se mêlent diverses références liées aux thématiques de la solitude, de la mer et du voyage. Le désir d’une rencontre racontée. Un lien guidé par un souffle, une respiration saccadée reflétant des vagues inconnues. Choisir de fermer les yeux face à l’isolement volontaire, pour découvrir au creux de soi, des brides de lectures où l’imaginaire guide nos pas.

Dzespoirs – Control Z

Ancien élève des Beaux Arts D’Angers, Bart, alias Dzespoirs, profite du confinement pour se mettre à la musique. Il compose ses musiques et réalise ses clips en autodidacte.

Youtube – Instagram

Kévin Fromont et Edusha Lassissi – Fermer les yeux

Ces deux étudiants Manceaux nous racontent ce que leur inspire le geste de fermer les yeux. Ils nous livrent ensuite, dans le second épisode, des témoignages de rêves absurdes.

Soundcloud et Instagram de Kévin – Soundcloud et Instagram d’Edusha

Episode 2 – Pour mieux voir

YOHNA – This girl in my dream

Ce morceau enregistré au matin, entre un lit et un bureau, mixé par Stéphane Bressy (alias Lx ear) est une mise en musique d’un rêve d’une mystérieuse inconnue.

Bandcamp – Soundcloud

Azalée – J’ai peur de mourir

“Dans un contexte où le sujet de la mort est présent depuis plus d’un an à cause du Covid, je travaille sur les façons dont j’ai peur de mourir. Ce sont des façons plus ou moins absurdes, prévisibles ou ennuyeuses. Ce sont des pensées qui surviennent surtout le soir quand je ferme les yeux, avant de m’endormir.”

Instagram

Axl – Society 2.0

Dans notre société actuelle ainsi que dans les conditions actuelles, nous sommes amenés à être seuls avec nos pensées, seuls avec les bruits des alentours, ou le silence. Lorsque nous fermons les yeux, qu’entendons-nous, que se passe-t-il dans nos pensées, et comment entendons-nous ces émotions ?

Kenza Bahi et Thomas Bontemps – Follow and Fears

Le titre “Follow and fears” est un titre de l’EP “Les Nuits Blanches”, rassemblant les compositions musicales des deux étudiants Berruyers.

Instagram de Kenza – Instagram de Thomas

Leidy Lapleinie – Le contrôle

“Lorsque j’ai le temps après les cours, je vais courir seule ou avec des amis. Le thème “Fermer les yeux”, m’a de suite été inspirant. La plupart du temps, je ferme les yeux pour me concentrer et reprendre ma respiration. Fermer les yeux n’est pas seulement une histoire d’aveuglitude ou d’état d’absence mais de contrôle et d’éclaircissement. C’est en quelque sorte une complexité entre réalité et fiction.”

Instagram

Aline Clair

Les longues nappes sonores de cette composition au synthétiseur modulaire nous invitent au voyage intérieur.

Soundcloud

Bauby – Héros de la casse

Ce titre aux influences punk dont le refrain est tiré d’un poème de Charles Wolfe, critique la manière dont nous fermons les yeux face aux Héros du quotidien.

Bandcamp

Episode 3 – Interview avec Vincent Voillat

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Vincent Voillat est artiste et professeur à l’Ecole des Beaux-Arts TALM Tours. Il fait partie du collectif Mu, collectif d’artistes spécialisé dans l’art sonore. Dans cette interview animée par Laudine Oheix et Mélissa Wyckhuyse, il nous partage sa pratique et son expérience dans le monde de l’art.

Site internet

asso.mu.fr

La Station Station

Le visuel de l’émission a été réalisé par Laudine Oheix, à partir d’une de ses linogravures, illustrant également son EP Mes Vagabondes.