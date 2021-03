Before Sunset #18 – Musique Folk

Before Sunset “le rock dans toutes ses esthétiques”, une émission de Radio Campus Tours, un lundi sur deux de 20h à 21h (et en rediffusion le vendredi à 9h).



Voici la Playlist du 18ème épisode consacré à la musique Folk :



Aldous Harding – The Barrel

Boygenius – Souvenir

Cat Stevens – Lady D’Arbanville

Bob Dylan – Simple Twist of Fate

Ane Brun – Breaking The Surface

Cassandra Jenkins – Michelangelo

Iron & Wine – Naked as We Came

José Gonzales – Heartbeats

Israel Nash – Canyonheart

Ray Lamontagne – I was Born To Love You

Fleet Foxes – White Winter Hymnal

Bon Iver – Skinner Love

Jesca Hoop – Pegasi



Photo extraite du film Inside Llewyn Davis (2013)

