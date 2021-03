La Méridienne – ERS – La santé mentale des étudiants

Axelle et Farid, Étudiants Relais Santé à l’Université de Tours invitent Ghislaine Le Gougec, conseillère en intervention sociale et familiale pour parler du mal-être psychologique étudiant dans le contexte sanitaire actuel, et exposer les actions mises en place à l’Université de Tours pour le prévenir.

