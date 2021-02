Crossover – Homo Stupefians Dominicus

Voyage dans le temps et l’espace mondial pour puiser dans le gisement des ambianceurs mondiaux et se rapprocher de divers scandales festifs, afin de réveiller nos magiques cerveaux et les peupler de lumières, telle une basilique à la chandeleur. Nous nous applaudirons, nous nous congratulerons, nous nous pourlècherons du bout des orteils jusqu’au sommet du crâne.

L’un des membres du Panthéon XOVR nous a quitté cette semaine. Chick Corea sera avec nous pendant toute l’émission nous laissant les yeux embrumés et le coeur lourd.

C’est d’ailleurs avec lui que nous débutons l’émission, suivi d’une séquence tiède de R’n’B qui nous rappelle que la somme des malheurs du monde n’est rien d’autre que l’addition de la passion des vivants.

Toi qui est si peu préparé à la vie, ayant dormi avec la lumière jusqu’à tes 30 ans et te parfumant à l’eau de Cologne aux anchois, tu trouveras avec les Frères Smith de quoi gagner en férocité et en autonomie; le disco bahaméen du collectif Muchos Plus, réédité chez Kalita Records, et The Pied Pipper of Funkingham comme un geyser à faire bramer les poètes et blanchir les archéologues nous mènera vers des extraits de la compilation sortie chez Born Bad Records ‘‘Cha Cha au Harem”. Ici, les employés de la tristesse et autres comptables de la douleur

ne sont pas admis.

Rebelle à mâcher du chewing gum à l’encens pendant l’office, vous vous retrouverez dans les groupes parisiens Roforofo Jazz, puis Super Gombo et leur afrojazz rogue à en faire sautiller les naevus. La nature étant un énorme restaurant, le web est tout autant un magasin des merveilles, preuve en est avec le jazzfunk déglingo de Return To Forever et les nébuleux TP Orchestre Poly Rythmo de Cotonou facilement piochable dans le www. Joe Bataan et sa musique à produire des tonnerres d’éclats de joie nous portera vers le duo Ikoqwe et sa fervente lusophonie, sorte d’aubaine pour se décrasser de l’ennui.

Ecart avec la Loi Evin – mais ça restera entre nous – par le Trio Bad pour conclure avec Chick Corea, un musicien au génie poétique des plus incontestable et des plus puissants.

Return To Forever – Captain Marvel

D’Angelo – Feel Like Makin’ Love

Juyé – Nao Va Dizer

Nubyan Twist – Buckle Up

Alfredo Linares – Amor

Les Frères Smith – Mutation

Les Frères Smith – Arouahhh

Muchos Plus – Nassau’s Discos

The Pied Piper Of Funkingham – Chocolate Cholly’s

Zina Nahid – Danse du Sud

Fred Adison – Inch’Allh

Staiffi Et Ses Mustafa’s – Danse l’Amour

Kemal Rachid et Ses Ottomans – Loukoum

Mohamed Ben Abdel Kader – Arabian Night

Roforofo Jazz – Helelylos

Roforofo Jazz – 2Kick1

Super Gombo – Ekows

Return To Forever – Sofistifunk

TP Orchestre Poly Rythmo de Cotonou – Unité Africaine

Keleketla ! – International Love Affair

Joe Bataan – Ordinary Guy

Ikoqwe – Pele

Copa 7 – No Samba

Trio Bad – Rhum

Chick Corea – Nite Sprite

