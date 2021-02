REVOLUTION 909 – #4 : La révolution House et Techno

Revolution 909, l’émission qui retrace l’histoire de la musique électronique tous les premiers mardis du mois sur Radio Campus Tours de 20h à 21h.

Ça y est ! Enfin, on parle aujourd’hui de la Techno et de la House, les deux points de départ de la dance music moderne, au milieu des années 80. Deux genres, deux villes américaines. La techno naît à Detroit dans une middle class afro-américaine fanatique de funk et de musique électronique comme Kraftwerk. De son côté, la house music vient d’un fameux club gay de Chicago, le Warehouse, où Frankie Knuckles contribue à l’émergence d’une musique de danse essentialisée. La scène qui se développe autour de ce club voit de nombreux jeunes fascinés par Knuckles ou Ron Hardy se mettre à la production, aidés par un matériel électronique simple mais efficace. La house et la techno sont américaines, mais c’est en Angleterre que ces nouvelles musiques électroniques vont provoquer un phénomène de société connu sous le nom de Second Summer of Love, en 1988, avec le cri de ralliement “acid house” donnant naissance à la culture rave. Alors que la Belgique s’affole avec sa New Beat faisant la jonction entre Electro Body Music et House/Techno à la même époque, la fin de la décennie voit s’effectuer un rapprochement entre le Hip-Hop et la House aux USA, annonçant le foisonnement créatif européen des nineties. Move your Body !

Émission diffusée le 09/02/2021

