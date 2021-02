Accords Majeurs – Épisode 2

ACCORDS MAJEURS se présente comme une émission musicale et informative sur les différents courants internationaux alternatifs et expérimentaux, avec leur spécificités cultuelles ( continents, pays, régions, états, provinces), sans oublier l’actualité musicale locale, en souhaitant qu’elle puisse redémarrer et se manifester sous toutes les formes possibles.



Voici la Playlist de cette émission :



THE CLASH : washington bullets / Sandinista

JAMBINAI : time of extinction / Difference

WOVENHAND : hiss / Refractory Obdurate

LUCIDVOX : body / We are

METZ : parasite / Atlas Vending

LAIBACH : ti ki izzivas / Revisited

HEILUNG : alfadhirhaiti / Lifa

POLLY SCATTERGOOD : red / In this moment

YELLO : big boy’s blues / Point

RODOLPHE BURGER : bleu bac / Environs

THE LEGENDARY TIGERMAN : holy muse / Misfit

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre