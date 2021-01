MultiCampus #9 – CrÃ©ation Artistique et Jeanne d’Arc

9ème émission MultiCampus de la saison avec Radio Campus Orléans et Radio Campus Lorraine!



Au programme :



Le Mille Feuille où nous parlons des Artistes en résidence



Puis notre billet international qui traite des 10 ans du printemps arabe



Et pour finir, Un bout d’histoire, où nous vous racontons l’épopée de Jeanne d’Arc, qui à marqué l’histoire de nos 3 régions, de son village Lorrain, à sa rencontre avec le Roi à Chinon et la libération d’Orléans de son siège.

Merci à Radio Campus Orléans d’avoir assuré la technique de cette émission !

