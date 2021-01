8ème émission MultiCampus de la saison avec Radio Campus Angerq, Radio Campus Lille, Radio C Lab et Radio Campus France!



Au programme : Mille Feuille, La découverte locale, ou on parle de spécialité culinaire de chez nous et le billet international



Merci à Émile d’avoir assuré la technique de cette émission!

