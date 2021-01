Tsigalko United – Emission janvier: foot et cinéma

Tsigalko United range les crampons au pied du canap’, sort le popcorn, enfile les chaussons et déroule de la bobine ciné. Ce mois-ci le 7ème art rencontre l’art du “ballon-pied” et ça donne quelques très bonnes comédies sociales, quelques coups de tête, un Cantona coach de vie, Eddy Mitchell en tenue d’arbitre, mais aussi quelques navets où l’on croise Pelé et Stallone. Tsigalko United reçoit Philippe de “On s’porte pas plus mal” pour revenir sur le foot au cinéma et vous offrir un numéro un peu différent. Promis, on n’a pas oublié Didjé Hazanavicius, Doberman, la tactique de Tony Adams pour mettre hors-jeu les attaquants, le clash Leeds/Brian Clough ni les maillots Chaillotine de Trincamp. Bonne écoute sur les ondes du 99.5FM!

