On attend toujours que le monde change #4 – Anne Sylvestre, Africa 2021, football, espace et musique qui claque.

Au menu de cet épisode du 9 décembre 2020 :

Le Tour des Popottes : PCE, DJ Fil Bleu, culture en berne, et habitat d’urgence



La playlist proposée par l’équipe de prog’ musicale, mise en voix par Fred



Les chroniques : Melissa présente Africa 2021 et une lecture par le Choeur des Lecteurs du Festival Plumes d’Afrique, Julien revient sur le match PSG – Turquie et l’éthique dans le sport, Solenne rend hommage à Anne Sylvestre et propose une interprétation de Les Gens qui doutent, Philippe nous emmène dans l’espace.



Les goodies : Des Spores et des cèpes, épisode 5 par Lucas Huguet – une petite créa sonore



La perle sonore : Fred Pallem et Le Sacre du Tympan racontent les Fables de La Fontaine – Les animaux malades de la peste par Nicole Ferroni