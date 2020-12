On attend toujours que le monde change #2 – Couturières masquées, Le Planning Familial, Gâteau au yaourt et Twitch

Votre nouveau programme, chaque mercredi pendant le confinement, c’est On attend toujours que le monde change. Et au programme de cette joyeuse émission confinée :



Le tour des popotes, on nous vous présentons une actualité locale.

Un reportage à La Riche, dans le local des Couturières Masquées.



L’interview de Pascale du Planning Familial 37, qui nous parle de son association et de leurs actions actuelles.



La Chronique de Philippe, bénévole à Radio Campus Tours, membre du CA mais surtout engagé dans un projet documentaire avec Radio Campus France!



La Recette de Solenne, qui nous concocte aujourd’hui un magnifique Gâteau au yaourt et aux pépite de chocolats!



La Chronique de Merlin, qui nous présente la plateforme Twitch.

La Perle sonore : “If I told him”, Gertrude Stein.



Bonne écoute et à mercredi prochain!

